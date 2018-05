"In dem Beweissicherungsverfahren", erklärt Justizsprecher Friedrich Weitner, "gibt es kein Urteil. Ziel ist es, die Grundlage für einen außergerichtlichen Vergleich zu schaffen." Zum Inhalt des Gutachtens will er sich nicht äußern.

Allein die bisher erstellten Gutachten kosten 400.000 Euro

Für die Stadt Nürnberg ist die Lagune ungeachtet möglichen Schadensersatzes in der "Leck"-Frage schon längst zu einem Fass ohne Boden geworden. Von den ursprünglich veranschlagten Kosten in Höhe von zehn Millionen Euro war schon lange vor der Eröffnung 2011 keine Rede mehr. Auf 32 Millionen waren die Baukosten innerhalb weniger Jahre bis zur Fertigstellung explodiert.

Planungsmängel, wie sie beim Beckenbau jetzt vom Gutachter konstatiert werden, trugen schon vorher zu diesem rasanten Anstieg der Lagune-Kosten bei. Der zwar zwingend notwendige, von den Planern aber nicht berücksichtigte und dann "nachgebesserte" Starkstromanschluss etwa schlug allein mit 1,2 Millionen Euro zusätzlich zu Buche. Auf die Höhe aller Kosten, die mit der Sanierung anfallen, will sich die Stadt nicht genau festlegen . "Zwischen 2,5 und sechs Millionen Euro", beziffert ein hochrangiger Mitarbeiter der Stadt den Rahmen. Eingerechnet in den Betrag ist auch noch die Sanierung des bröckelnden Betons in den Becken und andere Mängel.

Wer am Ende besonders tief in die Tasche greifen muss, ist noch nicht abschätzbar. Billig ist es auf keinen Fall.

400.000 Euro, heißt es von Seiten der Stadt, wurden bisher allein für die Gutachten ausgegeben.