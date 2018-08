Eltern vom Handy abgelenkt: Sechs Kinder in der Notaufnahme

Dr. Christoph Bidlingmaier, Leiter der Ambulanz im Dr. von Haunerschen Kinderspital des LMU-Klinikums München, hat einen - in der Tat - pragmatischen Tipp für alle Eltern. "Wenn die Kinder am oder im Wasser sind, sollten Eltern oder Aufsichtspersonen das Handy oder Tablet zur Seite legen und auf ihre Kinder achten. Wir haben in diesem Jahr schon einige Fälle gehabt, wo Vater oder Mutter abgelenkt waren und Kinder beinahe ertrunken wären."