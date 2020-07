Schon 8 Mal in München DAS ist Münchens Fitness-Marktführer

Bei den FIT STAR Studios fallen vor allem drei Sachen auf: modernes Design, helle und offene Räumlichkeiten und eine sehr große und hochwertige Auswahl an Geräten und Trainingsbereichen. Die Fitnessgeräte stammen allesamt vom Weltmarktführer Life Fitness. Für Spaß und Abwechslung sorgen Innovationen wie das Fitness-Spielzimmer PRAMA im FIT STAR Studio in München-Trudering. Beliebt sind vor allem auch die Live-Fitnesskurse. FIT STAR bietet deutschlandweit monatlich über 1500 Kursstunden der originalen Kursformate von Les Mills, ZUMBA, Yoga und vielen mehr an.