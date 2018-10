München - Im Vorjahr kam es 218 Mal zu Schäden an Fahrzeugen, an denen Müllautos beteiltigt waren - davon 52 Mal an parkenden Autos. Eine Sprecherin des AWM wies darauf hin, dass es jedoch nicht immer die Schuld der Müllabfuhr gewesen sei. Wie hoch die Schadenssumme insgesamt war, ist unbekannt.