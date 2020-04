Prölß betont: "Wir haben keine schweren Krankheitsverläufe. Wir haben im ganzen Haus nur acht Bewohner mit leichtem Fieber und leichtem Schnupfen." Noch. Die Bewohner sind durchschnittlich 86 Jahre alt, sie haben Pflegegrad zwei bis fünf. Pfarrer Bernd Berger von der Auferstehungskirche im Westend hat die Bewohner alle angeschrieben, sie sollen ihn anrufen: "Ich bin auch weiterhin für Sie da." Die Gottesdienste, die früher einmal in der Woche im Heim stattfanden, gibt es nicht mehr.

Auffallend viele Menschen, die am Mittwoch an dem Heim vorbeigehen, tragen ebenfalls Mundschutz. "Es werden viele Leute sterben", sagt die Ballettlehrerin Kim Flammiger (55). "Ich begreife nicht, dass es immer noch Menschen gibt, die Corona mit der Grippe vergleichen."

Kisten voller Hygieneartikel werden ins Heim im Westend geliefert

Der Briefträger, der sonst jeden Tag die Post ins Heim trägt, wirft sie heute nur ein: "Das ist schon grenzwertig. Gestern war ich noch drin." Währenddessen schleppt der Hausmeister mit seinem Kollegen Kisten voller Hygieneartikel ins Haus, die eine Spedition auf dem Gehsteig abgeladen hat. Nur zum Rauchen nimmt der Neue den Mundschutz ab. Es ist sein erster Tag.

Im Häuserblock gegenüber, nur wenige Schritte entfernt, schaut die Rentnerin Ingeborg Richter (74) aus dem Fenster. Sie hat ihren Mann Josef, der seit zwei Jahren im Leonhard-Henninger-Haus wohnt, seit Wochen nicht besuchen dürfen. Erst ging das Norovirus im Heim um, nun das. "Es ist schlimm. Schlimm. Schlimm", sagt sie. "Ich war jeden Tag bei ihm. Jetzt können wir nur noch telefonieren." Doch das ist schwierig, ihr Mann ist dement.

Für die alte Frau am Fenster gibt es plötzlich Abwechslung. Ein Krankentransporter parkt auf dem Gehsteig. Der Fahrer steigt aus, aber nicht, um jemanden zu holen, sondern um eine Bewohnerin zu bringen. Die Frau war im Krankenhaus, darf wieder nach Hause – in ein Zuhause, in dem nun Covid-19 grassiert. Nachdem der Fahrer die leere Liege an der Pforte wieder in Empfang genommen hat, desinfiziert er sie minutenlang.

Lesen Sie hier: Coronavirus in zweitem Münchner Heim nachgewiesen