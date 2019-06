Schöpfer bestätigt Misserfolg "The Tick": Eingestellte Amazon-Serie findet kein neues Zuhause

"Nach vielem Anklopfen haben wir auf dem aktuellen Markt kein neues Zuhause für 'The Tick' gefunden", schreibt Edlund nun bei Twitter. Es tue ihm sehr leid, dass er den Fans der Serie keine besseren Nachrichten überbringen kann. Kurz darauf setzte er einen weiteren Tweet ab, in welchem er schreibt, dass man "nach weiteren Möglichkeiten" Ausschau halte, die Serie mit dem bestehenden Cast fortzuführen. "Aber die jetzige Serie ist - befürchte ich - am Ende angekommen."