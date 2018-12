Der Sonnenhof ist ein Herzensprojekt von Ralph Piller

Ralph Piller stellte den Gästen in seiner Funktion als Investor und Betreiber gemeinsam mit Sina Djebali, der Geschäftsführerin der "Sonnenhof Pflegewohnen GmbH", sein neues Herzensprojekt der Öffentlichkeit vor: "Früher befand sich in diesem Gebäude die Schönheitsklinik 'Medical One'. Jetzt rücken wir den sozialen Aspekt in den Vordergrund. Es handelt sich beim Sonnenhof um eine Wohngemeinschaft insbesondere für Beatmungspatienten."