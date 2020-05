Schönheit und Kontroversen Naomi Campbell wird 50: Ein Supermodel, das sagt, was es denkt

Authentisch sein, ehrlich sein

In einem Interview mit dem australischen Frühstücksfernsehen erklärte Campbell vor wenigen Jahren, dass es für sie nichts Wichtigeres gebe, als authentisch zu sein. Sie sei eine sehr ehrliche, loyale und großzügige Person: "Bei mir bekommt man, was man sieht." Das Model verfolge weder eine besondere Agenda noch habe sie Lust darauf, Spielchen zu spielen.

Entsprechend ist die gebürtige Londonerin seit Jahrzehnten dafür bekannt, nicht mit ihrer Meinung hinter dem Berg zu halten - und sie sorgte auch damit immer wieder für Aufschreie und Skandälchen. 2014 machte Campbell etwa mit einem Radiointerview Schlagzeilen, in dem sie behauptete, keinen Zusammenhang zwischen dem Modebusiness und Magersucht erkennen zu können, mit der einige Models und teils auch deren Fans zu kämpfen haben, die die Beautys als Vorbild nehmen. "Man kann nicht unsere Industrie für diesen Körpertyp verantwortlich machen. [...] Du bist für dein Handeln selbst verantwortlich. Wenn du dich entscheidest, nichts zu essen, weil du dich danach fühlst, dann liegt das in deiner Hand."

Gleichzeitig setzte sich Campbell in der Vergangenheit oftmals für den guten Zweck ein. So gründete das Model 2005 etwa die gemeinnützige Organisation "Fashion for Relief". Dazu hatte sie der verstorbene Nelson Mandela (1918-2013) inspiriert. Unter anderem mit den Einnahmen aus Modenschauen, bei denen neben Campbell auch bereits Kate Moss (46), Toni Garrn (27), Paris Hilton (39), Justin Bieber (26) und Jane Fonda (82) gelaufen sind, werden seither Bedürftige unterstützt. So leistete "Fashion for Relief" in den vergangenen Jahren Hilfe im Kampf gegen Ebola oder unterstützte auch den Wiederaufbau nach Hurrikan Katrina.

Was auch immer Campbell gerade tut, die Öffentlichkeit wird allerhöchstes Interesse daran haben - sei es nun ein weiterer Wutausbruch, ein neues Shooting, ein seltsames Interview oder ihr philanthropischer Einsatz. Bei einem kann sich das Model sicher sein: Die Bewunderung ihrer mehr als 9,1 Millionen Follower bei Instagram und ihrer weltweiten Fans ist ihr gewiss. Und vielleicht bringt ein Statement Campbells, das sie dem Männermagazin "Playboy" im Jahr 1999 gegeben hat, das Wesen des Supermodels am besten auf den Punkt: "Ich mache nie Diät. Ich rauche. Ich trinke ab und an. Ich trainiere nie. Ich arbeite sehr hart und ich bin jeden Cent wert."