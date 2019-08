Schönes Wetter, keine Seekrankheit Halbzeit auf der Atlantik-Reise: So geht es Greta Thunberg auf See

Ein besonderes Abenteuer

Mit ihren erst 16 Jahren hat sich Greta Thunberg am 14. August auf ein modernes Abenteuer begeben. Sie stach am vergangenen Mittwoch zusammen mit ihrem Vater Svante Thunberg (50), dem deutschen Segelsportler Boris Herrmann (38), Caroline von Hannovers (62) Sohn Pierre Casiraghi (31) und einem Filmemacher auf der "Malizia II" in See. Das Segelboot legte gegen 17:00 Uhr deutscher Zeit im britischen Plymouth ab und soll nach einer rund zweiwöchigen Überfahrt in New York wieder anlegen. Thunberg war es wichtig, möglichst klimaneutral zu reisen, weswegen Flugzeug oder Dampfer keine Alternative für sie waren.