Die Polizei appelliert daher an die Bevölkerung: Verlasst eure Wohnung am Samstag nur mit triftigem Grund. Auch wenn es schwer fällt. "Ein Ausflug von München zu den beliebten Zielen im weiteren oberbayerischen Bereich wie den dortigen Bergen oder auch Seen ist definitiv nicht als triftiger Grund zu sehen", so die Polizei. Die Ausbreitung des Coronavirus' zu verlangsamen habe nach wie vor höchste Priorität.