Schöner als klassische Spitze Broderie Anglaise: So geht der romantische Lochspitzen-Trend

Besonders schön: Broderie Anglaise mit Volants

Besonders in Kombination mit Volants verbreitet die Lochspitze ihre romantische Wirkung. Bei der Staffel-Premiere ihrer Serie "The Handmaid's Tale" trug Schauspielerin Elisabeth Moss (37) beispielsweise ein sommerliches Mini-Kleid, das gleich mehrere Trends in sich vereinte. Das Broderie-Anglaise-Material harmonierte perfekt mit den angesagten Puffärmeln sowie den auf Dekolleté-Höhe angebrachten Rüschen.