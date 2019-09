"Schöne, sinnliche Kunst" Besondere Ehre: Bella Thorne wird mit Porno-Preis gewürdigt

Am 11. Oktober wird sie demnach die Auszeichnung feierlich bei den Annual PornHub Awards in Empfang nehmen können. Thorne freut sich in einem Statement, das die Seite zitiert, sehr über diese nicht alltägliche Ehre: "Ich bin glücklich, dass derartige Vorstellungen von Schönheit in ein neues Licht gerückt werden. Das Tabu zu brechen, was als 'schön' angesehen wird, war schon immer meine Vision und es freut mich daher ungemein, dass [Her & Him, Anm. d. Red.] als das angesehen wird, was es ist - schöne, sinnliche Kunst."