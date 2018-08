5. Hast du Haustiere?

Ja, einen süßen und sehr aufmerksamen Australian Shepherd dersechs Jahre alt ist.

6. Was hast du als erstes gemacht, als du von deiner Finalteilnahme erfahren hast?

Ich bin vor Freude schreiend durch die Filmproduktion gelaufen. Ich habe gar nicht gesehen, dass ich beim Onlinevoting die meisten Stimmen hatte, bis mir der Filmproduzent den Zeitungsartikel zeigte und sagte: "Wow, du bist ja weit vorne beim Onlinevoting".

7. Hast du Geschwister?

Ja, die beste Schwester die man haben kann. Sie ist 25 Jahre alt ist und unterstützt mich beim Modeln zu jeder Zeit.

8. Hast du ein Lebensmotto?

"Was du nicht willst das man dir tut, das füge auch keinem Anderen zu".



Bereits auf der I.D.-Riva-Modelreise in Kroatien zeigte Selina, dass viel Modeltalent in ihr steckt. Foto: Tuan Photography

9. Wie würden dich deine Freunde beschreiben?

Die vergleichen mich oft mit einem Schmetterling – natürlich, wandlungsfähig und lebensfroh. Vielleicht auch noch als einen motivierten Menschen, der engagiert und zielstrebig seinen "Träumen hinterherfliegt".

10. Ihr Lieblingshobby?

Modeln. Ich finde es faszinierend, in unterschiedliche Facetten eintauchen zu können. Auch die Zusammenarbeit mit so vielen verschiedenen Characteren finde ich spannend. Zudem erlebt ein Model viele neue Situationen an unterschiedlichen Orten. Dies ist sehr interessant und abwechslungsreich. Außerdem verlangen die Posen eine enorme Körperbeherrschung. Sport und modeln lässt sich also sehr gut verbinden.

11. Wer ist dein Vorbild?

Naomi Campbell ist mein Vorbild im Modelbusiness. Ich hätte soviel Fragen, die eine ganze Zeitung füllen würden. Sie hat so viel Erfahrung, welche ich nur im Traum erlangen kann.

Trifft voll zu oder eher nicht? Wildcard-Gewinnerin Selina im Fragebogen

Auch beim Wildcard-Event bei Foto-Video Sauter stand Selina im Fokus:

Die Preise für die Schöne Münchnerin

1. Preis: ein Opel ADAM von HÄUSLER

2. Preis: Zartes Perlencollier mit Weißgold-Schloss von Juwelier FRIDRICH

3. Preis: LOLA PALTINGER-Dirndl im Wert von 3.000 Euro