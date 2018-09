Schöne Münchnerin Janine: Kraftvoll und entspannt

2. Wohnst du bei deinen Eltern oder alleine bzw. in einer WG?

In einer WG in Laim.

3. Wie hast du vom AZ-Modelcontest Schöne Münchnerin erfahren?

Über eine Bekannte.

Lauftsteg-Test, Schnappschüsse und Interviews: Das Casting-Video:

4. Was machst du, wenn du Schöne Münchnerin wirst?

Ich freue mich riesig, und werde den Titel würdig vertreten.

5. Ist modeln schon immer ein Traum von dir gewesen oder hast du dir einfach gedacht, ich probiere das jetzt mal aus mit dem AZ-Modelcontest?

Modeln war schon immer ein großer Traum von mir.

6. Hast du Haustiere?

Ja, eine Katze.

7. Was hast du als erstes gemacht, als du von deiner Finalteilnahme erfahren hast?

Ich hab meinen engsten Freunden und meiner Familie Bescheid gesagt und mich total gefreut.



Fitness-Fan Janine ist heiß auf den Titel. Foto: Tuan Photography

8. Hast du Geschwister?

Ja, einen Bruder. Zwei Halbschwestern und einen Halbbruder.

9. Hast du ein Lebensmotto?

Be the type of energy that no matter where you go, you always add value to the spaces and lives around you.

10. Wie glaubst du, würden dich deiner Freunde in zwei bis drei Sätzen beschreiben?

Liebevoll, einfühlsam und ein bisschen verrückt. Abenteuerlustig und immer unterwegs.

11. Dein Lieblingshobby?

Fitness und Yoga. Kraft und Entspannung sozusagen.

Trifft voll zu oder eher nicht? Finalistin Janine im Fragebogen



Die Preise für die Schöne Münchnerin

1. Preis: ein Opel ADAM von HÄUSLER

2. Preis: Zartes Perlencollier mit Weißgold-Schloss von Juwelier FRIDRICH

3. Preis: LOLA PALTINGER-Dirndl im Wert von 3.000 Euro