Hübscher Badespaß: Das Therme-Erding-Wildcard-Event im Video:

Wer wird Schöne Münchnerin 2018: Der Weg bis ins Finale

Mit Wildcard-Gewinnerin Sophia (20) hat der AZ-Modelcontest seine erste Finalistin hat der AZ-Modelcontest in Kroatien gefunden, die zweite Wildcard holte sich Nadine (19) in der Therme Erding. Der große Showdown mit elf Kandidatinnen findet am 14. September 2018 im Silbersaal des Deutschen Theaters statt. Bis es so weit ist, hat die Schöne Münchnerin noch ein straffes Programm mit weiteren Wildcard-Events vor sich.