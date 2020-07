So läuft der Wettbewerb ab: Die jungen Frauen, die der Jury besonders auffallen, werden zu einem Casting mit Chef-Choreographin Adelinde Knorr eingeladen, dieses findet am 20. August statt. Noch am selben Abend kürt die Jury die zehn Finalistinnen. Für drei von ihnen geht es zwei Tage später, am 22. August von 11 bis 18 Uhr, zum ersten Kundenshooting bei Foto-Video Sauter. Wer am Wettbewerb "Die Schöne Münchnerin" teilnehmen möchte, muss sich diesen Termin frei halten. Für diesen ersten Model-Job gibt es für jede Teilnehmerin eine kleine Aufwandsentschädigung in Höhe von 150 Euro.