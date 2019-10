Schöne Münchnerin 2019 Tag 1: Was für ein Auftakt

München/Split - Raus aus der Regenjacke und rein in den traumhaften Spätsommer Dalmatiens! Einen knappen Monat nach der Verkündung der Finalistinnen sind die zehn besten Nachwuchsmodels endlich in Kroatien angekommen. Die große Shootingreise mit I.D. Riva Tours ist ein absolutes Highlight des AZ-Modelcontests. Dementsprechend groß war auch die Vorfreude. Zumal in diesem Jahr mit der MY Bellezza eine brandneue, in diesem Jahr erbaute Deluxe Motoryacht unseren Mädchen für eine Woche als Heimat dient.