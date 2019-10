Schöne Münchnerin 2019 Shootingreise Tag 7: Aller Abschied ist schwer

Richtig unangenehm wird es bei der Wahl unserer Wochensiegerin. Denn theoretisch hätten es ernsthaft alle Mädchen verdient, was in diesem Fall keine Floskel ist. Allergrößten Respekt vor so viel Engagement, Kreativität, Vielseitigkeit und Teamgeist. Genau auf diese Eigenschaften kommt es im Model-Business an. Der Wochensiegerin winkt ein spektakulärer Preis: I.D. Riva Tours hat eine einwöchige Kreuzfahrt nach Wahl der Gewinnerin für zwei Personen ausgelobt.