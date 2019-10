Schöne Münchnerin 2019 Shootingreise Tag 6: Es wird farbenfroh

Für die Closeup-Portraits im Beauty-Look können sich die Stylistinnen Tanja und Jenny so richtig austoben. Und so werden die Mädchen in knallbunte, glitzernde Amazonen verwandelt. Heftig, was die Stylistinnen aus den individuellen Typen machen. Und was die Models nur durch ihre Mimik zu transportieren in der Lage sind. Allen voran Aline, die uns heute am meisten überzeugt und den Tagessieg abräumt.