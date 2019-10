Vodice - Am Vormittag macht sich die MY Bellezza auf den Weg zum nächsten Ziel. In Vodice wartet mit dem Infinity-Pool im luxuriösen Hotel Olympia Sky ein weiteres spektakuläres Setting auf uns. Unglaublich, was I.D. Riva Tours der Schönen Münchnerin in diesem Jahr wieder ermöglicht. Dank ihrer guten Beziehungen zum Haus, erreicht Travelmanagerin Sabrina sogar, dass der Pool den ganzen Nachmittag exklusiv für uns gesperrt wird.