Schöne Münchnerin 2019 Shootingreise Tag 3: Glamour, Baby!

Shooting-Time: Glamour im Grand Hotel Slavia

Nach einem kleinen Mittagessen bringt uns ein Shuttle-Service ins nahegelegene Baška Voda, wo sich die Shooting-Location befindet. Das 1930 erbaute Grand Hotel Slavia ist genau der richtige Ort, um die Models elegant und vornehm in Szene zu setzen. Frisch renoviert bietet das 4-Sterne-Haus mehr als genügend Möglichkeiten, das Thema umzusetzen. An der stylishen Hotelbar, in der Lobby und sogar auf der edel designten Damentoilette kann sich Fotograf Robert Sakowski so richtig austoben. Zumal die Mädchen heute, wie Robert anmerkt, die "bisher insgesamt beste Performance abliefern".