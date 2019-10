Schöne Münchnerin 2019 Shootingreise Tag 2: (Sonnen-) Licht, Kamera, Action!

Lifestyle-Shooting in der Abendsonne

Nicht minder Spaßig aber diesmal in Verbindung mit klassischem Model-Tagwerk geht es am Nachmittag weiter. Direkt nach dem Mittagessen greifen die Stylistinnen Tanja und Jenny zu Makeup und Haarspray, um den Mädchen den richtigen Look für das Lifestyle-Shooting in der Abendsonne zu verpassen. Auf der Suche nach einer geeigneten Location, wenden wir uns vertrauensvoll an Kapitän Ante, der die Region wie seine Westentasche kennt.