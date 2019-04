Deutschlands Box-Elite gibt sich im Hotel Infinity die Ehre

Im Ballhausforum des Infinity Hotels Unterschleißheim gab sich das Who is who des Profiboxens in Deutschland die Ehre. Neben Profis wie Ex-Weltmeister Arthur Abraham waren mit Dariusz „Tiger“ Michalczewski, Axel Schulz oder Trainer-Ikone Ulli Wegner (kam mit FC-Bayern-Schal) echte Legenden vertreten. Bereits am Freitag gab es bei Alfons Schuhbeck in den Südtiroler Stuben ein Gala-Dinner, bei dem sich neben zahlreichen weiteren Prominenten sogar Wladimir Klitschko die Ehre gab.

Auch sportlich war viel geboten. Schwergewichts-Hoffnung Petar Milas behauptete sich durch TKO in Runde 6 gegen den erfahrenen Russen Denis Bakhtov. Serge Michel musste sich dem Kanadier Ryan Ford nach einem gewaltigen Knockout geschlagen geben. Die Augsburger WBC-Weltmeisterin Tina Rupprecht behielt indes ihren Titel nach knappem Unentschieden gegen Maricela Quintero aus Mexiko (die AZ berichtete).