Schöne Münchnerin 2019 Iracema Scharf: Beach- und Sportswear "Made in Brazil"

Wie genau bist du zur Mode gekommen?

Das ging ganz von alleine. Meine Mutter ist Näherin und ich saß damals immer bei ihr unter dem Nähtisch. Die heruntergefallenen Stoffreste habe ich dann aufgesammelt und daraus Bikinis für alle meine Puppen gemacht. So habe ich mich in Stoffe verliebt! Ich habe auch nur Bikinis gemacht. Die waren schon immer mein liebstes Kleidungsstück. Ist ja auch klar, ich bin in Recife aufgewachsen - an der Küste und nahe am Strand. Dementsprechend habe ich fast meine ganze Jugend im Bikini verbracht.