Schöne Münchnerin 2019 Fulminantes Finale im Deutschen Theater

Showtime: Die Model-Branche in all ihren Facetten

In acht verschiedenen Durchgängen präsentierten sich die Finalistinnen von ihren unterschiedlichsten Seiten: kämpferisch in Begleitung von Boxern bei der pep-Casting-runde, sportlich und im Bikini in Outfits von Iracema Scharf, Haute Couture von der Meisterschule für Mode, ein Fotoshooting-Thema im Peter-Lindbergh-Stil oder glamourös im Abendkleid.