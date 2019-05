Schöne Münchnerin 2019 Die AZ-Models werden SATURN-Testimonials

Bei den Samsung-Haushaltsgeräten machte Samira (23) das Rennen: „Besonders spannend fand ich die Herausforderung, das Produkt in den Vordergrund zu rücken, anstatt sich selbst oder Mode. Das habe ich in der Form noch nie gemacht. Waschmaschinen sind auf den ersten Blick ein ungewöhnliches Setting. Aber es war klasse, mit dem Produkt zu interagieren. Ich habe mein Bestes gegeben und bin deshalb glücklich, dass es geklappt hat!“

Gesicht von Miele wurde Natalia (25): „Anfangs war ich nervös und habe etwas gezittert. Schließlich war auch von Louisa Models jemand vor Ort. Die Aufregung hat sich aber schnell gelegt. Das Setting fand ich super, weil der Miele-Shop wie eine Küche aufgebaut ist und man dadurch viele Möglichkeiten hat, sich vor der Kamera auszutoben. Ich komme aus Italien, und auch dort steht Miele für Zuverlässigkeit und Qualität. Deshalb bin ich unheimlich stolz, als Gewinnerin ausgewählt worden zu sein.“

Sophia (18) setzte sich in der TV-Abteilung durch: „Es ist faszinierend, was für eine technische Entwicklung stattgefunden hat. Ich erinnere mich noch daran, dass wir früher einen Röhrenfernseher hatten. Heute ist es ein 55-Zoll Smart-TV. Das ist ein Riesenunterschied. Meine Mutter hat versucht, mich so zu erziehen, dass ich wenig fern sehe. Das habe ich eigentlich beibehalten. Serien fressen mir zu viel Zeit, weil man oft nicht mehr davon los kommt. Ich schaue deshalb wenn überhaupt ausgesuchte Filme bei Netflix. Zuletzt war das Effi Briest fürs Deutsch-Abi, um mir die Lektüre des Buches zu sparen."

Die Schattenseite einer jeden Challenge ist jedoch, um aus Effi Briest zu zitieren, das „zu weite Feld“. Und so mussten sich am Ende der Saturn-Challenge leider drei Kandidatinnen verabschieden. Schließlich können nur elf Finalistinnen im Oktober mit zur Shooting-Reise nach Kroatien – und nur eine kann sich am Ende mit dem Titel „Schöne Münchnerin 2019“ schmücken. Die nächste große Challenge gibt es am 14. Juli in der Therme Erding.

