Trogir/München - Schon um 9 Uhr morgens müssen wir die MY Bellezza verlassen. Der Abschied fällt schwer, denn in den vergangenen sieben Tagen sind alle Beteiligten zu einer richtigen Familie zusammengewachsen. Die Stimmung an Bord war durchweg grandios und von allen Mädchen sind unzählige großartige Bilder entstanden.