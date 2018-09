Schöne Münchnerin 2018 Sophia: "Ich habe gezittert am ganzen Körper"

Dass der Weg auf den Model-Thron in diesem Jahr nur über die junge Frau aus Karlsfeld führt, hat sich schon auf der Modelreise mit I.D.-Riva in Kroatien abgezeichnet. Bereits dort zeigte die Bankkauffrau, dass sie mehr zu bieten hat als nur gutes Aussehen. Für ihr professionelles Auftreten und die herausragende Arbeit, die Sophia bei den Fotoshootings leistete, bekam sie eine Wildcard und hatte somit ihr Ticket fürs Finale sicher in der Tasche.