Schöne Münchnerin 2019 2. Platz: Zartes multicolor Perlencollier im Wert von 5.450 €

Die zweitschönste Münchnerin darf mit einem ein Tahiti Zuchtperlcollier, in verschiedenen Natur Farbtönen mit 10 - 12 mm im Durchmesser, freuen. Vervollkommnet wir dieses bezaubernde Collier durch zwei Schlösser. Ein brillantes 750/Weißgold Schloss, besetzt mit 33 Brillanten von zusammen 0,16 ct in feinem Weiß und ein „unsichtbares“ Schloss, eingebaut in eine Tahiti Zuchtperle.