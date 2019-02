Schöne heile Welt, Der Bachelor, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelshow

Nach den ereignisreichen Homedates in Deutschland begrüßt der Bachelor die verbliebenen drei Ladys zurück in Mexiko. Hier fahren sie gemeinsam in einem Heißluftballon über die Pyramiden von Teothihuacán, bevor Andrej seinen Liebesanwärterinnen in einer Roof-Top-Bar in Mexico City erste Details zu den Dreamdates verrät: Salsa tanzen, Schnorcheln, Zipline: Es wird sportlich in Kuba - und sehr, sehr romantisch.