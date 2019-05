Schöne Beine So verschwinden Besenreiser

Wie entstehen Besenreiser?

Wie Krampfadern entstehen auch Besenreiser dadurch, dass sich Blut in den Venen staut. Dadurch dehnen sich diese aus und werden unter der Haut sichtbar. Auslöser ist eine Bindegewebsschwäche, die im Laufe des Lebens dazu führt, dass die Venenwände - besonders in den Beinen - ausleiern. Das Blut wird nicht mehr so gut weiterbefördert und staut sich.