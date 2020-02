München - Nur um Haaresbreite sind die Siko-Proteste an einer Tragödie vorbeigeschrammt. Mitten in der Menschenmenge am Stachus hat sich am Samstag ein Iraker aus Protest gegen die politischen Zustände in seiner alten Heimat mit Benzin übergossen. Polizisten konnten ihn überwältigen. "Es war die gefährlichste Situation, die ich in meiner Zeit als Polizist erlebt habe", sagt Benjamin B. (38), seit 16 Jahren beim Unterstützungskommando (USK) und Anführer der Gruppe, die den Suizidversuch verhindert hat.