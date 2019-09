Schockiert, aber dankbar Kevin Hart ist wieder zuhause: So reagiert er auf die Unfallfotos

Nach insgesamt zehn Tagen im Krankenhaus und einer weiteren Woche in einer stationären Reha-Einrichtung ist Kevin Hart (40, "Jumanji: Willkommen im Dschungel") nun wieder zuhause. Dort erholt sich der Komiker und Schauspieler von seinem schweren Autounfall, in den er am 1. September verwickelt war. Wie das Promi-Portal "TMZ" berichtet, werde Hart auch in seinen eigenen vier Wänden weiter Physiotherapie machen müssen.