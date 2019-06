Schockierender Instagram-Post Pamela Anderson ist "am Boden zerstört" wegen Adil Rami

Pamela Anderson (51, "Baywatch") hat sich nach zwei gemeinsamen Jahren vom französischen Fußballspieler Adil Rami (33) getrennt - nachdem sie herausgefunden haben will, dass er ein Doppelleben führte. Auf Instagram schreibt Anderson ungewohnt offen, wie tief verletzt sie sei: "Die letzten zwei Jahre (noch mehr) meines Lebens waren eine einzige Lüge. Ich wurde betrogen, wurde dazu verführt zu glauben, es wäre 'große Liebe'. Ich bin am Boden zerstört, nachdem ich das in den letzten Tagen herausgefunden habe."