Schock-Nachricht Ed Sheerans Haus stand in Flammen!

Schock für Ed Sheeran (27, "Perfect")! Auf seinem Anwesen in England brach am gestrigen Freitag ein Feuer auf, wie die "East Anglian Daily Times" berichtet. Drei Feuerwehr-Einheiten mussten ausrücken, um den Brand mit Wasser sowie Überdruckbelüftung zu löschen. Nach rund anderthalb Stunden hatten die Einsatzkräfte die Situation jedoch wieder gänzlich unter Kontrolle. Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, niemand habe sich verletzt und es sei nur ein "kleiner Gebäudebrand" gewesen - der Sänger hatte also Glück im Unglück...