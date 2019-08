Schock nach "Promi Big Brother"-Sieg Janine Pink trauert öffentlich um "Köln 50667"-Kollegen Ingo Kantorek

Wie nahe Freude und Leid zusammenliegen können, muss Soap-Star Janine Pink (32) in diesen Tagen am eigenen Leib erfahren. Konnte sich die "Köln 50667"-Darstellerin am Freitagabend über den Sieg bei "Promi Big Brother" freuen, wartete noch eine schreckliche Nachricht auf sie. Ihr TV-Kollege Ingo Kantorek (1974-2019) und dessen Frau Suzana waren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Pink hatte davon aufgrund ihrer Show-Teilnahme nichts mitbekommen. Es war ihre Mutter, die sie über eine Woche später schließlich bei Seite nahm und ihr davon berichtete.