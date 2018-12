Schock-Moment in Einkaufszentrum Fahrstuhl sackt ab: Einkaufswagen in zwei Teile gebrochen!

Ottobrunn - Der Einkaufsbummel einer Frau im IsarCenter in Ottobrunn wäre am Samstag beinahe in einer Katastrophe geendet: Gegen 17.50 Uhr war sie mit einem Einkaufswagen im Shopping-Center unterwegs und fuhr mit dem Lift nach oben. Als sich die Türen des Fahrstuhls öffneten, kam es zum schrecklichen Vorfall.