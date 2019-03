Ullmanns fällt mit Gehirnerschütterung aus

Ullmann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er zur Beobachtung auch die Nacht verbrachte. Die Augsburger Panther gaben am Samstag "vorsichtige Entwarnung". Der Stürmer erlitt eine Gehirnerschütterung und fällt erst einmal aus. Weitere Untersuchungen stehen noch an. "Ich bedanke mich in erster Linie bei Ulf Blecker, der mich hervorragend erstversorgt hat. Natürlich gilt mein Dank aber auch allen Pantherfans und Eishockeyanhängern aus ganz Deutschland, über deren Genesungswünsche ich mich sehr gefreut habe", ließ Ullmann verlauten.