München - Ein Schock für die Münchner Krimifreunde: Wie das Krimifestival gestern bekannt gab, ist Festivalleiter Andreas Hoh vergangene Woche im Alter von nur 52 Jahren gestorben. "Was für eine traurige Nachricht. Andreas war ein stiller Macher, zuverlässig, aufmerksam, zugewandt, ein wahrhaftiger Liebhaber der Kriminalliteratur", sagt Krimi-Autor Friedrich Ani, der viele seiner Romane auf dem Festival präsentierte. "Ich werde mich immer in Dankbarkeit, Freude und Freundschaft an ihn erinnern." Hoh führte das Krimifestival München seit 2003 gemeinsam mit Krimi-Autorin Sabine Thomas, mit der er seit 30 Jahren liiert war.