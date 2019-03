Schock-Doku über den King of Pop "Leaving Neverland": Das sind die Vorwürfe gegen Michael Jackson

Jackson soll sehr vorsichtig agiert haben

Laut Safechuck gab es in der Neverland Ranch mehrere Orte, an die Jackson seine Opfer brachte. Der Gang zum Schlafzimmer des Sängers sei mit Glocken versehen gewesen, die Jackson warnen sollten, sobald sich jemand näherte. Auch habe Jackson den Kindern eingetrichtert, dass sie alle gemeinsam ins Gefängnis gehen müssten, sollte jemals herauskommen, was sie miteinander machen. Anderen Menschen - vor allem Frauen - könne und dürfe man nicht trauen, soll er ihnen immer wieder gesagt haben.