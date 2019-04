Joel Gerezgiher verletzt sich schwer

Der 23-jährige Hesse hatte sich beim 0:1 der Schwaben bei Preußen Münster am Samstag schwer verletzt. Kurz nach seiner Einwechslung in der 82. Minute ging der Offensivspieler in einen Zweikampf mit Preußens Simon Scherder. Der Münsteraner fiel dabei um - und Gerezgiher mit vollem Gewicht auf dessen linkes Bein.