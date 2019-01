Schnitzel de Luxe, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, Sat.1, Plötzlich arm, plötzlich reich - das Tauschexperiment, Doku-Experiment

In dieser Folge heißt es Großstadthölle statt Schlossidylle. Denn die reiche Familie van Summeren, die ein Wochenbudget von 3.900 Euro zur Verfügung hat, muss für das Tauschexperiment ihre Villa mitten im Odenwald verlassen und in eine Wohnung mitten in Mannheim ziehen. Dort lebt die vierköpfige Familie Scholz-Walker in einer 3-Zimmer-Wohnung und muss mit 188 Euro pro Woche auskommen. Wie werden sie auf den ungewohnten Lifestyle reagieren?