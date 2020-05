Schnitzel de Luxe, The Mole, ... TV-Tipps am Mittwoch

In "Schnitzel de Luxe" (Das Erste) geben Armin Rohde und Ludger Pistor alles, um ihr Lieblingslokal zu retten. Die Kandidaten bei "The Mole" (Sat.1) müssen eine Rinderherde bändigen. Außerdem sorgt ein Dino-Hybrid in "Jurassic World" (ZDF) für Chaos.