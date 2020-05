München - Die vergangenen sechs Wochen hatte ihr Friseursalon, wie alle anderen deutschlandweit, geschlossen – doch das Telefon stand nicht still. Selbst nachts wählten viele Münchner die Reservierungshotline und wollten unbedingt einen Termin haben. Natalie und Maxyne Lippert, Chefinnen von Lippert's Friseure am Lenbachplatz, zur AZ: "Viele Frauen mit Ansatzproblemen haben geweint, aber überraschenderweise sind noch mehr Männer durchgedreht, haben geschimpft, weil ihre Haare so lang und störend sind und wollten, dass wir früher aufsperren." Das ging natürlich nicht. Dafür war es jetzt am Montag so weit.