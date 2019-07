Schnipp, schnapp Helen Mirren schneidet sich die Haare selbst

Während die meisten Stars ihre Haare nur von Profis schneiden und frisieren lassen, greift Schauspielerin Helen Mirren (73, "Die Queen") gerne mal selbst zur Küchenschere. Das hat sie laut "Page Six" in der TV-Show "This Morning" erzählt. "Ich schneide mir oft selbst die Haare", teilte sie mit und räumte gleichzeitig ein, dass sie danach manchmal ihr Team bitten würde, ihr zu helfen, "das Beste draus zu machen".