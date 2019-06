Schnipp, schnapp, Haare ab Emily Ratajkowski überrascht bei Tony Awards mit neuem Look

Noch bleibt allerdings abzuwarten, ob sich die Brünette ihre Mähne wirklich abgeschnitten hat. Schließlich könnte sie auch eine Perücke getragen oder ihre Locken nur in einen Fake-Bob gesteckt haben. So oder so passte die sommerliche Frisur perfekt zum Outfit - einem enganliegenden, schwarzen Kleid von Michael Kors.