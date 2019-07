18. Juli: Vorlage wird Münchner Stadtrat vorgestellt

Denn einen Großteil der Kosten (24 Millionen Euro) will die Stadt über Fördermittel finanzieren: Neben den Bundesmitteln will sie einen Fördertopf vom Freistaat anzapfen. Doch vorher muss der Stadtrat abstimmen: Am 18. Juli wird die Vorlage das erste Mal dem Stadtrat vorgestellt - am 24. Juli kommt sie in die Vollversammlung. Vor allem über den Wegfall der Parkplätze dürfte sich die Rathaus-CSU ärgern. Denn die hatten gefordert, dass die Stadt entlang der Trasse Tiefgaragen bauen solle.