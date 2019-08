"Schnellste Frau auf vier Rädern" US-Moderatorin Jessi Combs stirbt bei Weltrekord-Versuch

Die US-Moderatorin und Rennfahrerin Jessi Combs (1983-2019) ist tot. Wie jetzt bekannt wurde, verunglückte die 36-Jährige am 27. August beim Versuch, einen neuen Geschwindigkeitsrekord als "Schnellste Frau der Welt auf vier Rädern" aufzustellen. "In tiefer Trauer [...] teilen ihre Familie und enge Freunde mit, dass Rennfahrerin und TV-Persönlichkeit Jessi Combs tödlich verunglückt ist", teilte ein Sprecher der Familie gegenüber "Yahoo! Entertainment" mit. Sie habe sich im Rennfahrzeug North American Eagle befunden, als sie den Rekordversuch in einem ausgetrockneten See unternahm. Details zum Unfall seien noch nicht bekannt.