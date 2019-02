München - An Stammtischen und auf Volksfesten ist ja schon so manche Idee entstanden, die verrückt klingt (spätestens, wenn der Schädel nicht mehr brummt). In diesem Fall wurde jetzt aus einer solchen Idee ganz konkrete Politik. Die CSU will einen neuen Transrapid-Anlauf unternehmen: im Münchner Norden.