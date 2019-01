Thomas Dreßen, derzeit selbst ein Skirennläufer im Krankenstand, ist es schon vor ein paar Wochen aufgefallen. An den Wochenenden schaut er ja zu, was die Kollegen machen, entweder im Fernsehen oder live vor Ort wie zuletzt in Kitzbühel – doch von Mal zu Mal stehen weniger Läufer am Start. "Es ist echt brutal", sagt der Kitzbühel-Sieger, "in jedem Rennen erwischt es einen oder zwei." Vor allem die Königsdisziplin, die Abfahrt, frisst derzeit ihre Kinder.